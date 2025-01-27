Кирило Пашко та Владислав Калин вже провели спаринг проти Далласа.
Кирило Пашко, ФК Динамо Київ
27 січня 2025, 22:10
Два півзахисники київського Динамо Кирило Пашко та Владислав Калин можуть змінити клуб у зимове трансферне вікно.
Як повідомляє прес-служба Динамо Тбілісі, обидва футболісти відіграли по тайму за грузинську команду в товариському матчі проти Далласа (0:2).
Інші подробиці щодо можливих оренд чи трансферів не повідомляються.
Обидва 18-річні гравці є вихованцями "біло-синіх". У першій половині сезону Пашко виступав за склад U-19, а Калин захищав кольори Чорноморця на правах оренди – 14 ігор та один гол.
За підсумками минулого сезону Динамо Тбілісі набрало 36 очок і посіло сьоме місце у чемпіонаті Грузії.