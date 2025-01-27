Україна

Кирило Пашко та Владислав Калин вже провели спаринг проти Далласа.

Два півзахисники київського Динамо Кирило Пашко та Владислав Калин можуть змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє прес-служба Динамо Тбілісі, обидва футболісти відіграли по тайму за грузинську команду в товариському матчі проти Далласа (0:2).

Інші подробиці щодо можливих оренд чи трансферів не повідомляються.

Обидва 18-річні гравці є вихованцями "біло-синіх". У першій половині сезону Пашко виступав за склад U-19, а Калин захищав кольори Чорноморця на правах оренди – 14 ігор та один гол.

За підсумками минулого сезону Динамо Тбілісі набрало 36 очок і посіло сьоме місце у чемпіонаті Грузії.