Ліга Європи

У київського клубу є кадрові проблеми.

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський повідомив, що в поєдинку з РФШ у заключному турі Ліги Європи-2024/25 "біло-синім" не допоможуть двоє захисників і троє півзахисників.

Керманич киян висловився щодо кадрової ситуації в команді напередодні єврокубкової зустрічі:

"Так, у нас є кадрові проблеми. На жаль, не дуже приємні — ми не можемо розраховувати на декількох гравців, які претендують на потрапляння до основного складу. Це не додає нам балів. Але в нас команда, і ми готуємося до майбутньої гри. Щодо футболістів, то в поєдинку з РФШ ми не зможемо розраховувати на Попова, Буяльського, Шапаренка, Бражка та Дубінчака", — цитує спеціаліста офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, матч проти латвійського РФШ у Гамбурзі відбудеться завтра, 30 січня (стартовий свисток — о 22:00 за київським часом). Раніше став відомий головний арбітр поєдинку.