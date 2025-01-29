Англія

Український десант може висадити ще одного бійця в Англії.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко зацікавив клуб АПЛ, повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, "вовки" провели переговори з київським Динамо щодо трансферу Володимира Бражка.

Нагадаємо, Бражко отримав травму на початку грудня в матчі Ліги Європи проти Сосьєдада (0:3), після чого пропустив початок підготовки до другої половини сезону та єврокубковий матч із Галатасараєм (3:3).

Нинішнього сезону Бражко провів 25 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три асисти.