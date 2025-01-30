Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють римська Рома та франкфуртський Айнтрахт.

Римська Рома та франкфуртський Айнтрахт зіграють у восьмому турі Ліги Європи УЄФА на Стадіо Олімпіко.

Клаудіо Раньєрі, після перемоги над фріульським Удінезе (2:1), залучив до стартового складу Гуммельса в трійці в центрі оборони, тоді як Салемакерс зіграє на правому фланзі, а Паредес розташується в центрі поля. Дібала повернеться в пару нападників до Артема Довбика.

Діно Топпмеллер, на тлі нічиєї проти Гоффенгайма (2:2), використав із перших хвилин Туту в трійці центральних захисників, тоді як Багоя та Шаїбі гратимуть під нападником.

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Лоренцо Пеллегріні, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.

Запасні: Де Марці, Маркаччіні, Крістанте, Абдулхамід, Шомуродов, Суле, Челік, Бальданці, Залевські, Пізіллі, Ель Шаараві.



Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Теат — Крістенсен, Скірі, Ларссон, Кнауфф — Багоя, Шаїбі — Екітіке.

Запасні: Сантос, Сілевич, Аменда, Матанович, Дауд, Узун, Чендлер, Гетце, Нкунку, Коллінз, Іс.



Гра Рома — Айнтрахт почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.