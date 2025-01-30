Ліга Європи
30 січня 2025, 23:58
Рома з Довбиком здолала Айнтрахт Ф
Команда Клаудіо Раньєрі несподівано спокійно розібралась з одним із лідерів цього сезону Ліги Європи УЄФА.
Рома — Айнтрахт, Getty Images
30 січня 2025, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Айнтрахт 2:0
Голи: Анхеліньйо, 44, Шомуродов, 69
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Суле, 61), Коне, Паредес (Крістанте, 61), Лоренцо Пеллегріні (Челік, 80), Анхеліньйо — Дібала (Пізіллі, 80), Довбик (Шомуродов, 67).
Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Теат — Крістенсен, Скірі, Ларссон (Дауд, 64), Кнауфф (Нкунку, 64) — Баоя (Узун, 65), Шаїбі (Іш, 83) — Екітіке (Матанович, 71).
Попередження: Салемакерс