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Рома — Айнтрахт 2:0
Голи: Анхеліньйо, 44, Шомуродов, 69

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Суле, 61), Коне, Паредес (Крістанте, 61), Лоренцо Пеллегріні (Челік, 80), Анхеліньйо — Дібала (Пізіллі, 80), Довбик (Шомуродов, 67).

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Теат — Крістенсен, Скірі, Ларссон (Дауд, 64), Кнауфф (Нкунку, 64) — Баоя (Узун, 65), Шаїбі (Іш, 83) — Екітіке (Матанович, 71).

Попередження: Салемакерс