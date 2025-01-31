Ліга Європи

Стали відомі усі команди, які не змогли подолати основний етап ЛЄ.

Усі матчі заключного туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 нового формату офіційно підійшли до свого завершення, за підсумками яких ми дізналися список команд, які залишилися без єврокубкової весни.

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Так, за новим регламентом, поточний розіграш найпрестижнішого єврокубка після основного етапу залишають команди, які посіли місця у турнірній таблиці від 25 до 36.

Серед цих команд опинилося й київське Динамо, але завдяки перемозі в останньому турі над РФШ команді Олександра Шовковського вдалося піднятися з останньої сходинки на підсумкову 34.

До вашої уваги список усіх команд, які вилетіли з Ліги Європи-2024/25 за підсумками основного етапу:

25. Брага (Португалія)

26. Ельфсборг (Швеція)

27. Гоффенгайм (Німеччина)

28. Бешикташ (Туреччина)

29. Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

30. Славія Прага (Чехія)

31. Мальме (Швеція)

32. РФШ (Латвія)

33. Лудогорець (Болгарія)

(!) 34. Динамо Київ (Україна)

35. Ніцца (Франція)

36. Карабах (Азербайджан)

Фінальна турнірна таблиця основного раунду Ліги Європи-2024/25 виглядає наступним чином: