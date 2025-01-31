Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Суперників із латвійської ліги, при всій до них повазі, наші провідні команди мають обігравати без жодних питань. Таку тезу можна було почути перед звітним протистоянням і є велике бажання з нею беззаперечно погодитись. Але ви й самі бачили, що відбувалось на футбольному полі. Суто за якістю створених гольових моментів, латвійський клуб РФШ переважав київське Динамо, але команда Олександра Шовковського все одно знайшла в собі сили і не пропустити вперше в цій кампанії Ліги Європи, і перемогти.

Нехай і вирішальний м’яч супроводжувала значна кількість удалих для "біло-синіх" збігів обставин. І все заради того, аби в підсумку лише наблизитись, але навіть не зрівнятись, із тим самим РФШ у загальній турнірній таблиці. Такі реалії сьогодення.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Фолькспаркштадіон (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 7,0. Суперники цього вечора значно поступались у комбінаційній грі киянам, проте чітко розуміли свої сильні якості та втілили це в перевагу за небезпечністю гольових моментів. Але це все — лише статистика, у якій знайшлось місце й двом сейвам від воротаря Динамо, перший із яких у моменті з ударом головою від Савалнієкса до перерви можна вважати ключовим для подальшої долі протистояння.

Олександр Тимчик — 6,5. Зрештою, активність правого флангового захисника Динамо після перерви дала про себе знати й призвела, у тому числі, до забитого м’яча. Тимчик до перерви був менш помітним, тоді як після відпочинку розкрився й точно переграв фулбека Одішарію в своїй зоні.

Крістіан Біловар (5,5) — Тарас Михавко (7,0) — 6,0. Статистичні портали віддали перевагу саме Михавку під час визначення найкращого гравця матчу, і це не дивно, бо в центрального захисника Динамо немає програної боротьби в цій грі в принципі, а кількість передач перевалила за сотню, хоча й точність через значний відсоток лонгболів трохи пішла на спад (86%). За умов того, що навпроти були цупкі та габаритні суперники, Тарас проявив себе непогано, тоді як Біловар значно зменшив активність після необов’язкового попередження.

Костянтин Вівчаренко — 6,0. Лівий фланговий захисник Динамо навпаки був помітним до перерви, тоді як у другому таймі діяв більше в ролі інсайда, але через щільність оборони суперників у небезпечній зоні отримав м’яч лише раз, та й те — пробив у захисника. Що ж до дій Вівчаренка в захисті, то кілька разів РФШ таки вдавалось виконувати свої фірмові подачі саме з його позиції.

Олександр Піхальонок — 6,5. Щодо центрального півзахисника Динамо ситуація є неоднозначною, бо якщо відкинути цей переможний м’яч, коли Піхальонок опинився в слушний час у правильній позиції й забив, у цій грі Олександр показав себе не найкращим чином. Боротьба повсякчас була програною, передачі на загострення пройшли лише одного разу в моменті з незарахованим голом Ваната, а кількість утрат була непритаманною для гравця такого рівня. Але так, гол міняє все через його вагу у визначенні результату.

Микола Михайленко — 6,0. Опорний півзахисник Динамо був однією з найбільш непомітних фігур на полі й явно не через власне бажання. Просто в такий футбол грав суперник, що якщо й допомога Михайленка була при нагоді, то лише в ситуаціях із якимись прострілами з флангів уже безпосередньо в штрафному чи в боротьбі за підбирання. Лише на цьому видовищного враження точно не побудуєш.

Валентин Рубчинський — 6,5. Непоганий матч центрального півзахисника, який традиційно чіплявся за будь-які м’ячі й намагався відшукати своє місце в підключеннях до атаки. І одного разу таки знайшов, але Ванат схибив наприкінці першого тайму. Із боротьбою в Рубчинського цього разу, щоправда, не все виходило, але воно й не дивно — суперники чи не в два рази переважали його за габаритами.

Андрій Ярмоленко — 6,0. Пара м’ячів у Стамбулі відновила ауру переможця довкола нападника Динамо, але в цьому матчі вже були потрібні інші якості, і, як не дивно, найбільш цікавим епізодом за участі Ярмоленка став момент, який ледь не призвів до гола у ворота Динамо під час подачі кутового. Рівно таким самим чином, як сам Андрій забивав тиждень тому, міг відзначитись Куадіо на початку другого тайму.

Владислав Ванат — 5,5. У принципі, нападник Динамо цього вечора відзначився у воротах суперників. Але з глибокого офсайду, тож гол справедливо не зарахували. А от коли все було "чисто", то Ванат уже забити наприкінці першого тайму не зумів. Однак під час вирішального гола Піхальонка саме від ніг форварда відбувся вирішальний відскок, тож частково внесок у цей м’яч Владислав може записати й на свій рахунок.

Владислав Кабаєв — 6,0. Наче й нічого незвичного в цій грі з лівим вінгером Динамо не трапилось — традиційно багато боротьби та біганини на фланзі, але незначна кількість долучень до завершення атаки та всього лишень одна спроба пробити — і ту заблокували.

Матвій Пономаренко, Роман Саленко, Назар Волошин — усі заміни Динамо цього вечора виявились пізніми. Чому? Або тренерський штаб не бачив, за рахунок чого наявні виконавці можуть підсилити гру, що одразу піднімає питання про ротацію на дистанції під час другого кола, або та стартова одинадцятка, яка перебувала на полі, не потребувала підсилення, до чого також є чимало запитань. У підсумку Пономаренко вийшов, аби взяти участь у сутичці, а всі троє гравців разом лише по одному разу торкнулись м’яча за ті лічені хвилини, які припали на їхню долю.

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