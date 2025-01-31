Ліга Європи

Кияни нарешті перемогли.

У рамках останнього туру основного етапу Ліги Європи-2024/25 київське Динамо завершило виступи у турнірі мінімальною перемогою над РФШ, яка стала для "біло-синіх" першою у цьому розіграші змагання.

Ба більше, кияни перемогли в Лізі Європи вперше з лютого 2021 року, а це майже чотири роки.Тоді у матчі-відповіді 1/16 фіналу Динамо перемогло Брюгге (1:0).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — РФШ у рамках восьмого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25.