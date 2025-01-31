Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 31 січня 2025 року.
ФКСБ - МЮ, getty images
31 січня 2025, 08:59
У рамках останнього туру основного етапу Ліги Європи-2024/25 МЮ переміг ФКСБ.
Манкуніанці здобули перемогу з рахунком 2:0. Голи забивали Далот та Мейну. МЮ фінішував на третьому місці, ФСКБ — на 11-му
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ФКСБ — МЮ у рамках восьмого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:
ФКСБ — Манчестер Юнайтед 0:2
Голи: Далот, 60, Мейну, 68
Стяуа: Тарновану — Попеску, Нгезана, Дава — Крецу (Белуце, 66), Еджума (Альхассан, 46), Шут, Радувановіч — Танасе (Сетфанеску, 77), Бірлігія, Мікулеску (Мусі, 77)
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Де Лігт, Мартінес (Йоро, 71) — Далот, Кольєр (Діалло, 46), Мейну, Маласія (Гарначо, 46) — Еріксен (Каземіро, 71), Гойлунн (Зіркзе, 80), Фернандеш
Попередження: Белуце, Альхассан — Маласія