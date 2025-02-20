Ліга Європи

В старті замість українця Шомуродов.

Форвард Роми Артем Довбик не потрапив до заявки на матч-відповідь стикового матчу Ліги Європи проти Порту.

Як повідомляє інсайдер Філіппо Біафора з Il Tempo, Довбик був виключений із заявки через дискомфорт у привідному м’язі, який відчув на вчорашньому тренуванні. Замість Артема очікується вихід Ельдора Шомуродова.

Гра Рома — Порту почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.