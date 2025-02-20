В старті замість українця Шомуродов.
Довбик, gettyimages
20 лютого 2025, 19:25
Форвард Роми Артем Довбик не потрапив до заявки на матч-відповідь стикового матчу Ліги Європи проти Порту.
Як повідомляє інсайдер Філіппо Біафора з Il Tempo, Довбик був виключений із заявки через дискомфорт у привідному м’язі, який відчув на вчорашньому тренуванні. Замість Артема очікується вихід Ельдора Шомуродова.
Гра Рома — Порту почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.