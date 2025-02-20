Англія

Нідерландець висловився про Дарвіна.

Керманич Ліверпуля Арне Слот прокоментував промах Дарвіна Нуньєса в матчі АПЛ проти Астон Вілли (2:2), коли уругваєць не забив у порожні ворота.

"Я можу прийняти будь-який промах, особливо від гравця, який забив 2 дуже важливі голи у ворота Брентфорда. Я хотів би, щоб він забив, але слово "шанс" говорить саме за себе.

Я можу це прийняти, але складніше з його поведінкою після цього моменту він занадто засів у нього в голові, і це не був звичний Дарвін, який відпрацьовує ззаду. Він був надто розчарований, упустивши цей шанс, і тому йому чогось не вистачило", – сказав головний тренер Ліверпуля.

Нагадаємо, Салах встановив історичний рекорд Прем'єр ліги.