Іспанія

Молодий іспанець згадав минулорічний поєдинок з Реалом.

Вінгер Барселони Ламін Ямал ще раз згадав епізод зі своїм незарахованим голом у ворота мадридського Реалу, які тоді захищав український воротар Андрій Лунін.

Нагадаємо, у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги минулого сезону Ямал пробив по воротах "вершкових", після чого Лунін відбив удар, проте жоден з повторів не дав чіткої відповіді — чи сфера перескла повністю лінію воріт. В результаті гра була продовжена.

"Я вже говорив про це. Для мене це був гол, і дуже чіткий. Коли воротар іншої команди каже, що він не знає... Це гол. Він навіть не сказав: "Ні". Але це нормально, такі речі трапляються", — наводить слова Ямала Mundo Deportivo.

Цього сезону 17-річний іспанець провів 32 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 15 асистів.

Після 24 турів Барселона та Реал набрали по 51 очку в Ла Лізі, але лідирують "блаугранас" за додатковими показниками.