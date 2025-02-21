Ліга Європи

Відбулися стикові матчі-відповіді другого за значимістю єврокубка.

В четвер, 20 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

У першому матчі Реал Сосьєдад впевнено обіграв датський Мідтьюлланн з рахунком 5:2.

У складі господарів поля голами відзначились Мендес, Оярсабаль, Оскарссон та Сучич, який оформив дубль. У датчан авторами голів стали Букса та Осоріо. Також зазначимо, що з 70 хвилини данці грали у меншості після вилучення Дані Сілви.

Реал Сосьєдад — Мідтьюлланн 5:2 (перший матч 2:1)

Голи: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+2, Оярсабаль, 73 (пен), Оскарссон, 90 - Букса, 24 (пен), Осоріо, 38

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Агерд, Муньйос — Барренечеа (Оскарссон, 83), Оласагасті Іміскос (Турр'єнтес Імас, 67), Мендес — Кубо (Беккер, 67), Сучич (Марін, 48), Оярсабаль (Захарян, 83).

Мідтьюлланн: Лессль — Андерссон (Жуніньйо, 46), Діао, Бех Серенсен (Мбабу, 46), Пауліньйо — Браво, Сілва, Кастілло Пресіадо — Осоріо (Бюсков, 74), Букса, Шимшир (Франкуліну, 74).

Попередження: Іміскос — Букса.

Вилучення: Сілва, 70.

У другій дуелі Андерлехт зіграв унічию з Фенербахче – 2:2, але турки під керівництвом Жозе Моурінью пройшли далі після перемоги 3:0 на своєму полі.

У цій зустрічі у господарів поля дублем відзначився Луїс Васкес, а у "канарійок" авторами голів стали Юссеф Ен-Несірі та Юсуф Акчічек.

Андерлехт — Фенербахче 2:2 (перший матч 0:3)

Голи: Васкес, 19, 55 — Ен-Несірі, 4, Акчічек, 63.

Андерлехт: Косеманс — Н'Діас (Аугустінссон, 82), Хей (Вертонген, 66), Адріельсон, Сарделла — Маамар, Дендонкер, Леоні — Азар (Гото, 78), Уерта (Ангуло, 66), Васкес (Де Кат, 82).

Фенербахче: Егрібаят — Костич, Шкрініар, Акчічек, Осаї-Семюел (Мюлдюр, 67) — Шиманські (Яндаш, 84), Фред, Анрабат, Тадич (Кахведжі, 78) — Ен-Несірі (Таліска, 67), Джеко (Тосун, 84).

Попередження: Леоні — Ен-Несірі, Фред, Осаї-Семюел.

У третьому матчі Вікторія Пльзень обіграла Ференцварош із рахунком 3:0 після мінімальної поразки (0:1) у гостях. Авторами голів стали Павло Шульц та Рафіу Дуронсінмі, який оформив дубль.

Вікторія Пльзень — Ференцварош 3:0 (перший матч 0:1)

Голи: Дуросінмі, 27, 39, Шульц, 35.

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Мемич (Доскі, 70), Две, Маркович, Ємелка, Каду (Копіц, 83) — Видра (Гавел, 83), Черв, Калвах, Шульц — Дуросінмі (Прінс, 54).

Ференцварош: Гроф — Макрецькіс (Тот, 78), Сіссе, Гартенманн, Рамірес (Траоре, 46) — Абу Фані, Ромао (Кехінде, 46), Ромменс — Закаріассен (Пешич, 58), Сальданья, Чівич.

Попередження: Мемич, Две — Сальданья, Фані.

Насамкінець Аякс за підсумками додаткового часу пройшов бельгійський Юніон.

Після перемоги в гостях з рахунком 2:0, нідерландська команда пропустила два м'ячі у матчі-відповіді в основний час. Авторами голів стали Кевін Макаллістер та Проміс Давід. При цьому Аякс грав у меншості з 25 хвилини після вилучення Деві Классена.

Матч перебрався у додатковий час, де на 93 хвилині Кеннет Тейлор реалізував пенальті, який і вивів Аякс у наступну стадію турніру.

Аякс — Юніон 1:2 (після додаткового часу) (перший матч 2:0)

Голи: Тейлор, 93 (пен) — Макаллістер, 16, Еммануель, 28 (пен).

Аякс: Пасвер — Хато, Ругані (Каплан, 46), Шутало, Роза (Годтс, 61) — Фітц-Джим, Классен, Мокіо (Гендерсон, 91) — Едвардсен (Траоре, 46), Расмуссен (Тейлор, 41), Бергейс (Гоєї, 46).

Юніон: Моріс — Мачіда, Берджесс (Сайкс, 106), Макаллістер, Халайлі (Фусейні, 94) — Расмуссен (Ван Де Перре, 94), Буфаль (Аіт-Ель-Хадж, 61), Садікі (Лейсен, 106) — Ньянг, Іванович, Еммануель (Родрігес, 73).

Попередження: Роза, Гоєї, Каплан, Гендерсон, Тейлор, Хато — Буфаль, Садікі, Халайлі, Макаллістер, Берджесс, Ван Де Перре.