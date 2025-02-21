До вашої уваги результати жеребкування другого за значимістю єврокубка.
Гравці Роми, Getty Images
21 лютого 2025, 14:27
Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи.
У цьому турнірі продовжує участь італійська Рома, у складі якої виступає український форвард Артем Довбик. Напередодні римляни пройшли Порту, а сам українець не брав участі у матчі через травму.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
Олімпіакос — Буде-Глімт
Фенербахче — Рейнджерс
Аякс — Айнтрахт
ФКСБ — Ліон
АЗ Алкмар — Тоттенгем
Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед
Вікторія Пльзень — Лаціо
Рома — Атлетік
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи:
Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 та 13 березня. Чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, а півфінали – 1 та 8 травня. Фінал турніру відбудеться 21 травня у Більбао (Іспанія).
Раніше стали відомі результати жеребкування Ліги чемпіонів.