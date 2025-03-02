Італія

Четверта поспіль перемога столичного клубу в чемпіонаті Італії.

На Стадіо Олімпіко в Римі відбувся матч 27-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому місцева Рома приймала Комо.

Люка Да Кунья встиг вивести гостей вперед ще до завершення першого тайму зустрічі. У другій половині поєдинку Алексіс Салемакерс відновив паритет, а вже невдовзі "б'янкоблу" залишилися в меншості через вилучення Марка-Олівера Кемпфа. Вольову звитягу "джаллороссі" пізніше забезпечив гол Артема Довбика.

Рома з 43-ма очками йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Комо з 28-ма заліковими балами перебуває на 13-й сходинці.

Рома — Комо 2:1

Голи: Салемакерс, 61, Довбик, 76 — Да Кунья, 44

Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 74), Манчіні, Ндіка — Суле (Салемакерс, 59), Коне (Крістанте, 60), Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні (Довбик, 46) — Шомуродов (Ель Шаараві, 46)

Комо: Бюте — Смолчич (Войвода, 56), Гольданіга, Кемпф, Вальє (Морено, 74) — Какере (Кутроне, 57), Перроне, Да Кунья — Стрефецца, Діао (Фадера, 74) — Пас (Іконе, 83)

Попередження: Манчіні, Крістанте — Смолчич, Кемпф, Какере, Фадера, Да Кунья

Вилучення: Кемпф, 63 (друге попередження)