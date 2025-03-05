Ліга Європи

Проблеми команди Рубена Аморіма лише зростають.

Стала відома кадрова ситуація у Манчестер Юнайтед напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Реал Сосьєдада. Про це повідомляє ESPN з посиланням на слова головного тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма.

Лазарет МЮ поповнився двома гравцями — захисником Гаррі Магвайром та півзахисником Мануелем Угарте. Обидва пропустили тренувальне заняття перед вильотом команди до Іспанії.

Також у лазареті Юнайтед, як і раніше, знаходяться Лісандро Мартінес, Люк Шоу, Коббі Мейну, Мейсон Маунт, Амад Діалло, Алтай Баїндир, Том Хітон та Джонні Еванс.

У той же час у загальну групу повернувся півзахисник Тобі Кольєр, який зможе зіграти в найближчій грі.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 6 березня, о 19:45 за Києвом.