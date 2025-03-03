Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Англії, що відбувся 2 березня 2025 року.

В 1/8 фіналу Кубка Англії-2024/25 Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд поступився Фулгему в серії пенальті.

Обмінявшись голами Келвіна Бессі та Бруну Фернандеша в основний час, команди не зуміли виявити сильнішого й протягом додаткових 30-ти хвилин. У серії пенальті Віктор Лінделеф і Джошуа Зіркзе схибили з 11-метрової позначки, дозволивши гостям вийти до наступного раунду турніру.

Нагадаємо, що команда Марку Сілви вже дізналася свого майбутнього суперника.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Фулгем у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:1 (3:4 — в серії пенальті)

Голи: Фернандеш, 71 — Бессі, 45+1

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Лінделеф, 53), Магвайр (Гевен, 92), де Лігт — Мазрауї, Угарте (Гарначо, 54), Еріксен (Каземіро, 68), Далот — Зіркзе, Фернандеш — Гойлунн (Обі, 69)

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Рід, 101) — Траоре (Сміт-Роу, 52), Перейра (Вілліан, 90), Івобі (Сессеньйон, 108) — Муніз (Хіменес, 90)

Попередження: Угарте — Перейра, Андерсен