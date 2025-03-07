Ліга Європи

Фахівець висловився після першого протистояння з іспанцями.

Керманич Роми Клаудіо раньєрі прокоментував перемогу над Атлетіком (2:1) в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Це була дуже важка гра, а на виїзді буде ще складніше. Ми знаємо, наскільки суперники сильні, але й самі добре уміємо завдавати проблем суперникам. Ми боремося за кожен м'яч, і це вселяє в мене оптимізм. Перша половина протистояння завершена. Шанси на вихід у чвертьфінал — 50 на 50.

Ми маємо вдосконалювати дрібні деталі, що найважче. Ми вже знаємо, як виконувати великі речі, тепер потрібно покращити нюанси, які роблять команду дійсно великою", – сказав Раньєрі.

Звіт про матч Рома — Атлетік доступний на Football.ua.