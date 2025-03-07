Ліга Європи

В першому матчі підопічні Моура зазнали болючої поразки.

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью висловився після поразки від шотландського Рейнджерс (1:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Цитує "Особливого" BBC.

"Я маю сказати, що ми заслужили на такий результат. Але, я не думаю, що все закінчилося для нас. Попереду друга гра.

Єдине, що я можу сказати: Рейнджерс — не святкуйте занадто бурхливо, адже попереду другий матч, це моя єдина порада. Якщо вони святкуватимуть після другої зустрічі, я привітаю їх, але зараз заспокойтеся, тому що це ще не кінець", — заявив Моурінью.

Другий матч між Рейнджерс та Фенербахче відбудеться 13-го березня, о 22:00 за київським часом.