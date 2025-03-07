Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 6 березня 2025 року.

Шотландський Рейнджерс у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в гостях обіграв турецький Фенербахче (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Сіріла Дессерса, проте на 30 хвилині Александр Джику зрівняв цифри на табло.

Потім наприкінці першого тайму шотландці забили другий м'яч зусиллями Вацлава Черни, який пізніше оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фенербахче — Рейнджерс у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Фенербахче — Рейнджерс 1:3

Голи: Джику, 30 - Дессерс, 7 Черни, 42, 81.

Фенербахче: Егрібаят — Сьоюнджю (Джику, 16), Шкрініар, Акчічек (Таліска, 46) — Мюлдюр (Кахведжі, 79), Амрабат, Шиманські (Сен-Максімен, 46), Костич — Тадич — Ен Несірі-, Джеко.

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Суттар, Преппер (Балогун, 29), Їлмаз (Стерлінг, 76) — Раскін, Баррон — Черни (Лоренс, 88), Діоманде (Хаджі, 76), Діас — Дессерс (Ігамане, 88).

Попередження: Таліска — Суттар.