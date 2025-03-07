Ліга Європи

Сталася трагедія в Стамбулі.

Вболівальник Рейнджерс загинув у Стамбулі перед першим матчем 1/8 Ліги Європи з Фенербахче. Про це повідомляє офіційний сайт "джерс".

"Всі думки клубу зараз із сім'єю та друзями загиблого в цей неймовірно важкий час. Ми підтримуємо постійний зв'язок із турецькою та британською владою у зв'язку з цим трагічним інцидентом", — йдеться в заяві шотландського клубу.

Зазначається, що вболівальник Рейнджерс загинув внаслідок дорожньо-транспортної аварії.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між Фенербахче та Рейнджерс перемогу святкували гості із рахунком 3:1.