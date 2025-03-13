Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють баскський Атлетік та римська Рома.
Артем Довбик, Getty Images
13 березня 2025, 18:53
Баскський Атлетік та римська Рома зіграють на Сан-Мамес матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "вовків" у першій грі 2:1.
Ернесто Вальверде, у порівнянні з тим матчем, залучив до стартового складу Нуньєса та Айтора Паредеса в центрі оборони.
Клаудіо Раньєрі, у свою чергу, використав із перших хвилин Гуммельса в трійці центральних захисників, тоді як Леандро Паредес гратиме в центрі поля, а Артем Довбик знову очолить атаку.
Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Нуньєс, Паредес, Берчіче — Галаррета, Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес, Н. Вільямс — Саннаді.
Запасні: Сімон, Горосабель, Весга, Беренгер, Джало, Гурусета, Лекуе, Прадос, Каналес, Дуньябейтія, Бойро, Олабарр’єта.
Запасні: Де Марці, Голліні, Лоренцо Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Коне, Суле, Нельссон, Салемакерс, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Ренсх, Крістанте, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Бальданці — Довбик.
Гра Атлетік — Рома почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.