Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють баскський Атлетік та римська Рома.

Баскський Атлетік та римська Рома зіграють на Сан-Мамес матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "вовків" у першій грі 2:1.

Ернесто Вальверде, у порівнянні з тим матчем, залучив до стартового складу Нуньєса та Айтора Паредеса в центрі оборони.

Клаудіо Раньєрі, у свою чергу, використав із перших хвилин Гуммельса в трійці центральних захисників, тоді як Леандро Паредес гратиме в центрі поля, а Артем Довбик знову очолить атаку.

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Нуньєс, Паредес, Берчіче — Галаррета, Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес, Н. Вільямс — Саннаді.

Запасні: Сімон, Горосабель, Весга, Беренгер, Джало, Гурусета, Лекуе, Прадос, Каналес, Дуньябейтія, Бойро, Олабарр’єта.



Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Ренсх, Крістанте, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Бальданці — Довбик.