Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та амстердамський Аякс.
Стівен Бергейс, Getty Images
13 березня 2025, 19:06
Франкфуртський Айнтрахт та амстердамський Аякс зіграють на Дойче Банк Арені матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "орлів" у першій грі 2:1.
Діно Топмеллер, у порівнянні з першим матчем, використав із перших хвилин Коха та Брауна в захисті.
Франческо Фаріолі, у свою чергу, залучив Матеуса до рамки воріт, тоді як Роса, Ругані, Каплан та Янсе утворять нову лінію оборони, Классен, Мокьо та ван ден Бомен гратимуть у центрі поля, Бергейс, Конаду та Едвардсен розташуються в атаці.
Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Браун — Скірі, Ларссон — Кнауфф, Гетце, Багоя — Екітіке.
Запасні: Оберт, Сілевич, Аменда, Шаїбі, Ваї, Дауд, Узун, Нкунку, Батшуаї, Феньє.
Запасні: Гортер, Сетфорд, Гаї, Гато, Тейлор, Броббі, Годтс, Рейкгофф, Траоре, Фітц-Джим, Шутало, Єттен.
Аякс: Матеус — Роса, Ругані, Каплан, Янсе — Классен, Мокьо, ван ден Бомен — Бергейс, Конаду, Едвардсен.
Гра Айнтрахт — Аякс почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.