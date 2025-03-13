Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та амстердамський Аякс.

Франкфуртський Айнтрахт та амстердамський Аякс зіграють на Дойче Банк Арені матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "орлів" у першій грі 2:1.

Діно Топмеллер, у порівнянні з першим матчем, використав із перших хвилин Коха та Брауна в захисті.

Франческо Фаріолі, у свою чергу, залучив Матеуса до рамки воріт, тоді як Роса, Ругані, Каплан та Янсе утворять нову лінію оборони, Классен, Мокьо та ван ден Бомен гратимуть у центрі поля, Бергейс, Конаду та Едвардсен розташуються в атаці.

Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Браун — Скірі, Ларссон — Кнауфф, Гетце, Багоя — Екітіке.

Запасні: Оберт, Сілевич, Аменда, Шаїбі, Ваї, Дауд, Узун, Нкунку, Батшуаї, Феньє.



Аякс: Матеус — Роса, Ругані, Каплан, Янсе — Классен, Мокьо, ван ден Бомен — Бергейс, Конаду, Едвардсен.