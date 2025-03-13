Ліга Європи

Відбулися матчі-відповіді другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні, 13 березня, проходять матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першій грі Лаціо на своєму полі зіграв унічию з Вікторією Пльзень. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Павела Шульца на початку другого тайму, "орли" відповіли точним ударом Патріка на 77 хвилині.

Таким чином Лаціо пройшов далі за рахунок виїзної перемоги над чехами (2:1).

Лаціо — Вікторія Пльзень 1:1 (перший матч — 2:1)

Голи: Романьйолі, 77 - Шульц, 52.

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік (Хіла, 79), Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 67) — Гендузі, Весіно — Ісаксен, Педро (Деле-Баширу, 79), Дзакканьї — Кастельянос (Діа, 67).

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка, Каду (Доскі, 78) — Шульц, Калвах (Панош, 86), Черв — Видра (Сойка, 78), Дуросінмі (Аду, 72), Мемич (Копіц, 86).

Попередження: Марушич, Весіно — Две, Дуросінмі.

У другій зустрічі Олімпіакос на своєму полі обіграв Буде-Глімт із рахунком 2:1.

На 36 хвилині норвежці відкрили рахунок зусиллями Каспера Гега. Потім у перерві на поле вийшов український форвард Роман Яремчук, який оформив дубль та приніс своїй команді перемогу.

Також зазначимо, що на 89 хвилині Олімпіакос залишився у меншості після вилучення Константіноса Цолакіса, а на 63 хвилині Родыней не реалізував пенальті.

Проте у чвертьфінал пройшов Буде-Глімт, який обіграв греків у першій грі з рахунком 3:0.

Олімпіакос — Буде/Глімт 2:1 (перший матч — 0:3)

Голи: Яремчук, 53, 65 - Гег, 36.

Олімпіакос: Цолакіс — да Кошта, Рецос, Пірола, Ортега (Оньємаєчі, 75) — Ессе (Яремчук, 46), Гарсія — Родіней, Орта (Музакітіс, 46), Мачадо (Б'янкон, 83) — Мартінш (Пальма, 79).

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд (Вембангомо, 70), Гундерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн (Мяяття, 90+2), Берг, Сальтнес (Аукленн, 90+2) — Бломберг, Гег (Гелмерсен, 69), Гауге (Нільсен, 87).

Попередження: Мартінш, Родіней, Б'янкон — Шевольд, Хайкін, Ев'єн.

Вилучення: Цолакіс, 89 (пряма червона).

На 63 хвилині Родіней (Олімпіакос) не реалізував пенальті.