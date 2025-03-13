Команді українця потрібно забити ще два м'ячі, щоб мати шанси на прохід у чвертьфінал.
Роман Яремчук, Getty Images
13 березня 2025, 21:10
В даний час проходить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Олімпіакос приймає Буде-Глімт.
У цьому матчі у перерві на поле вийшов український форвард Роман Яремчук, який замінив Андре Орту.
За вісім хвилин 29-річний українець відзначився результативним ударом після передачі Хрістоса Музакітіса, який з'явився на полі разом із Романом. Завдяки цьому голу Олімпіакос зрівняв рахунок на табло — 1:1.
Ще через 12 хвилин Яремчук оформив дубль після другої передачі Музакітіса — 2:1.
Для Яремчука це 26 матч цього сезону — на його рахунку шість голів при двох результативних передачах.
Нагадаємо, у першому матчі Буде-Глімт обіграв Олімпіакос (3:0).