Ліга Європи

Айнтрахт Ф із дублем Гетце легко впорався з Аяксом у матчі-відповіді

Німецький колектив забив чотири рази у воротах суперників, які вийшли грати резервним складом.

Айнтрахт — Аякс, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Айнтрахт — Аякс 4:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Баоя, 7, Гетце, 25, 82, Екітіке, 67 — Тейлор, 78



Айнтрахт: Сантос — Крістенсен (Аменда, 85), Тута, Кох, Браун — Скірі (Дауд, 76), Ларссон — Кнауфф, Гетце (Шаїбі, 85), Баоя (Узун, 72) — Екітіке (Батшуаї, 76).



Аякс: Матеус — Роса (Гаї, 69), Ругані, Каплан, Янсе (Гато, 78) — Классен, Мокіо (Тейлор, 63), ван ден Бомен — Бергейс (Годтс, 63), Коннаду (Траоре, 63), Едвардсен.