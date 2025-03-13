Ліга Європи
13 березня 2025, 21:54
Айнтрахт Ф із дублем Гетце легко впорався з Аяксом у матчі-відповіді
Німецький колектив забив чотири рази у воротах суперників, які вийшли грати резервним складом.
Айнтрахт — Аякс, Getty Images
13 березня 2025, 21:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Айнтрахт — Аякс 4:1 (перший матч – 2:1)
Голи: Баоя, 7, Гетце, 25, 82, Екітіке, 67 — Тейлор, 78
Айнтрахт: Сантос — Крістенсен (Аменда, 85), Тута, Кох, Браун — Скірі (Дауд, 76), Ларссон — Кнауфф, Гетце (Шаїбі, 85), Баоя (Узун, 72) — Екітіке (Батшуаї, 76).
Аякс: Матеус — Роса (Гаї, 69), Ругані, Каплан, Янсе (Гато, 78) — Классен, Мокіо (Тейлор, 63), ван ден Бомен — Бергейс (Годтс, 63), Коннаду (Траоре, 63), Едвардсен.