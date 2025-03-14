Ліга Європи

Німець шкодує про червону картку.

Центральний захисник Роми Матс Гуммельс приніс вибачення після програного матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетіка Більбао (1:3).

Римляни взяли гору в першій зустрічі (2:1), але вже на 11-й хвилині виїзного поєдинку у відповідь залишилися вдесятьох через пряме вилучення 36-річного німця. У час, що залишився, Атлетік забив тричі, на що гості відповіли лише одним голом у кінцівці. Баски пройшли далі — 4:3 за підсумками двох ігор.

"Хочу вибачитися перед уболівальниками Роми і своїми одноклубниками. Сьогодні я підвів усіх вас своєю дурною і жахливою помилкою. Наша команда розраховувала на перемогу в турнірі, але через мене з мріями довелося розпрощатися.

Я не знаю, що сказати. Я розчарований собою, як і всі ви", — написав у соціальних мережах Гуммельс.

На Football.ua доступний огляд матчу Атлетік — Рома.