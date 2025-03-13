Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 13 березня 2025 року.

Атлетік у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Рому (3:1) і пройшов у чвертьфінал турніру.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на третій компенсованій хвилині голом відзначився Ніко Вільямс. Потім на 69 хвилині Юрі Берчиче подвоїв перевагу "басків", а всі питання про путівку до наступної стадії турніру зняв другий м'яч Вільямса, який оформив дубль на 82 хвилині.

У "вовків", які з 11 хвилини грали у меншості після вилучення Матса Гуммельса, єдиний м'яч забив Леандро Паредес на третій компенсованій хвилині до другого тайму.

Український форвард Артем Довбик провів на полі 53 хвилини, після чого його замінили.

Нагадаємо, у першому матчі Рома обіграла Атлетік – 2:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Рома у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Атлетік — Рома 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Н. Вільямс, 45+3, 82, Берчіче, 69 — Л. Паредес, 90+3.

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Нуньєс, А. Паредес (Лекуе, 72), Берчіче — Галаррета (Прадос, 88), Хаурегісар — І. Вільямс (Горосабель, 88), Гомес (Беренгер, 46), Н. Вільямс — Саннаді (Гурусета, 77).

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Ренсх (Ель Шаараві, 83), Крістанте (Салемакерс, 83), Паредес, Анхеліньйо — Дібала (Шомуродов, 61), Бальданці (Пізіллі, 61) — Довбик (Суле, 53).

Попередження: І. Вільямс, Де Маркос — Свілар, Ренсх, Л. Паредес.

На 11-й хвилині був вилучений Матс Гуммельс (Рома) (грубе порушення).