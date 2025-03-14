Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 13 березня 2025 року.
Тоттенгем — АЗ Алкмар, Getty Images
14 березня 2025, 12:23
Лондонський Тоттенгем у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи здобув перемогу над АЗ Алкмар (3:1).
Перемогу команді Анге Постекоглу принесли забиті м'ячі у виконанні Джеймса Меддісона та Вілсона Одобера, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Пеєр Копмейнерс.
Таким чином, Тоттенгем пройшов у чвертьфінал, реабілітувавшись за виїзну поразку — 0:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — АЗ Алкмар у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:
Тоттенгем — АЗ Алкмар 3:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Одобер, 26, 74, Меддісон, 48 — Копмейнерс, 63.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Грей, 61), Спенс — Меддісон (Біссума, 77), Бергвалль (Девіс, 84), Сарр — Одобер (Джонсон, 77), Соланке, Сон Хин Мін.
АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума (Мердінк, 81), Гус (Белич, 87), Пенетра, Вольфе — Класі, Бурместер (Сміт, 68), Копмейнерс — Садік (де Віт, 46), Перротт, Поку.