Гравці Манчестер Юнайтед, Getty Images
14 березня 2025, 00:56
Завершилися матчі-відповіді в рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги Європи УЄФА, за підсумками яких ми дізналися пари суперників у наступному раунді другого за значимістю єврокубку.
Вісімка найкращих команд турніру виглядає наступним чином: Тоттенгем (Англія), Айнтрахт (Німеччина), Буде-Глімт (Норвегія), Лаціо (Італія), Атлетік (Іспанія), Ліон (Франція), Манчестер Юнайтед (Англія) та Рейнджерс (Шотландія).
До вашої уваги пари суперників в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА-2024/25:
▪️ Тоттенгем (Англія) — Айнтрахт (Німеччина)
▪️ Буде-Глімт (Норвегія) — Лаціо (Італія)
▪️ Рейнджерс (Шотландія) — Атлетік (Іспанія)
▪️ Ліон (Франція) — Манчестер Юнайтед (Англія)
Нагадаємо, перші чвертьфінальні поєдинки Ліги Європи заплановані на 10 квітня, а матчі-відповіді пройдуть 17 квітня.