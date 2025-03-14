Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 13 березня 2025 року.
Айнтрахт — Аякс, Getty Images
14 березня 2025, 13:33
Айнтрахт у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграв Аякс (4:1).
У складі німецької команди голами відзначилися Баоя, Екітіке та Гетце, який оформив дубль. У нідерландців єдиний м'яч забив Тейлор.
Таким чином, Айнтрахт пройшов у чвертьфінал єврокубкового турніру, обігравши Аякс із загальним рахунком 6:2.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Айнтрахт — Аякс у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:
Айнтрахт — Аякс 4:1 (перший матч – 2:1)
Голи: Баоя, 7, Гетце, 25, 82, Екітіке, 67 — Тейлор, 78.
Айнтрахт: Сантос — Крістенсен (Аменда, 85), Тута, Кох, Браун — Скірі (Дауд, 76), Ларссон — Кнауфф, Гетце (Шаїбі, 85), Баоя (Узун, 72) — Екітіке (Батшуаї, 76).
Аякс: Матеус — Роса (Гаї, 69), Ругані, Каплан, Янсе (Гато, 78) — Классен, Мокіо (Тейлор, 63), ван ден Бомен — Бергейс (Годтс, 63), Коннаду (Траоре, 63), Едвардсен.