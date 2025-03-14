Ліга Європи

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з АЗ.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти АЗ Алкмар (3:1).

"Мені дуже сподобалося, як хлопці відреагували на виклик. Це нелегко, коли ви програєте 1-0 перед початком гри. Ви знаєте, що ви не бажаєте давати супернику жодних можливостей отримати додаткову перевагу.

Ми розпочали гру дуже добре, дуже зібрано та контрольовано. Ми не створили багато моментів, але водночас просто загнали суперника на його половину поля, і він не ризикнув навіть наблизитися до наших воріт. Ми забили справді хороший гол, і друга половина почалася блискуче, саме те, що ми хотіли зробити, забили свій гол, але потім ми пропустили. Це знову трохи загострило ситуацію, але я думаю, що наша відповідь на це була дійсно хороша, забили ще один хороший гол, можливо, мали забити ще один чи два, щоб закрити гру.

Ми, можливо, не дуже добре впоралися з останніми десятьма хвилинами, але в той же час, коли мені доводиться так часто змінювати лінію захисту, у такий критичний момент це буде нас підривати. У важливі моменти хлопці добре трималися.

Я дуже задоволений, хлопці зробили фантастичну роботу, щоб допомогти нам пройти через це. Як я вже сказав, я думаю, що це була справді хороша фундаментальна гра для нас, від якої можна відштовхуватися, тому що я все ще відчуваю, що ми покращуватимемося. Я не міг бути більш задоволенй гравцями. Вони заслуговують на те, щоб пройти далі, і тепер ми у чвертьфіналі європейського турніру", — наводить слова Постекоглу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — АЗ.