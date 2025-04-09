Ліга Європи

Камерунець відповів на жорстку критику з боку серба.

Андре Онана відповів опорному півзахиснику Ліона Неманьї Матичу, який раніше назвав його "одним із найгірших голкіперів в історії Манчестер Юнайтед".

Камерунець на своїй сторінці в X опублікував фото, на якому він у травні 2024 року цілує здобутий із манкуніанцями в сезоні-2023/24 Кубок Англії.

"Я б ніколи не поставився до іншого клубу зневажливо. Знаємо, що завтра буде важка гра проти сильного суперника.

Ми зосереджені на підготовці до матчу, щоб наші вболівальники могли пишатися нами опісля.

Принаймні, я вигравав трофеї із найкращим у світі клубом. Дехто не може сказати цього", — написав Онана.

Нагадаємо, що серб Неманья Матич протягом п'яти років (2017-2022) перебування в МЮ не здобув жодного трофея. Андре виступає за манкуніанців із літа 2023-го.

Перший, виїзний для МЮ матч 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 проти Ліона відбудеться завтра, 10 квітня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.