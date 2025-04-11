Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 10 квітня 2025 року.

Норвезький Буде/Глімт у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сенсаційно обіграв італійський Лаціо (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму зусиллями Салтнеса, який на 69 хвилині оформив дубль у ворота одного з головних фаворитів на перемогу в турнірі.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде через тиждень, 17 квітня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Лаціо у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Буде/Глімт — Лаціо 2:0

Голи: Салтнес, 47, 69.

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Гундерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Салтнес (Фет, 86) — Бломберг (Мяяття, 86), Гег (Гелмерсен, 81), Гауге.

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Хюсай (Лаццарі, 46) — Гендузі, Весіно — Ісаксен (Чауна, 81), Педро (Кастельянос, 64), Дзакканьї (Нослін, 81) — Діа (Деле-Баширу, 46).

Попередження: Дзакканьї, Кастельянос, Романьйолі.