Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 10 квітня 2025 року.

Ліон у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі зіграв внічию з Манчестер Юнайтед (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму зусиллями Альмади, після чого перед самою перервою у компенсований час "червоні дияволи" зрівняли цифри на табло завдяки голу Йоро.

Наприкінці другого тайму команда Рубена Аморіма вийшла вперед після голу Зіркзе на 88 хвилині, але на п'ятій компенсованій хвилині Шеркі зрівняв рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліон — Манчестер Юнайтед у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Ліон — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Альмада, 26, Шеркі, 90+5 - Йоро, 45+5, Зіркзе, 88.

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко — Толіссо, Акуоку (Ляказетт, 51), Верету — Шеркі, Мікаутадзе, Альмада.

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр (Лінделеф, 83), Йоро — Далот, Каземіро, Угарте (Маунт, 72), Доргу — Фернандеш, Гойлунн (Зіркзе, 63), Гарначо (Мейну, 83).

Попередження: Тальяфіко — Далот, Угарте, Маунт, Мейну.