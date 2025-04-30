Ліга Європи

Іспанський хавбек "басків" поділився своїми думками перед грою з Манчестер Юнайтед.

Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс прокоментував майбутній перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

"Це буде дуже запекла боротьба. Завтра ми сподіваємося, що вболівальники підтримуватимуть нас із перших хвилин на Сан-Мамесі, тому ми обов'язково підійдемо до матчу з гарним настроєм.

Манчестер Юнайтед — гарна команда, яка має чудових гравців, таких як Бруну Фернандеш. Ми маємо зробити все можливе, щоб здобути перемогу. Ми дуже схвильовані, як і все місто та вся родина Атлетіка.

Ми з самого початку виступали дуже стримано. Мій брат сказав минулого року: "Ми в тіні". Я розумію, що говорять люди навколо, але ми маємо бути на 100% зосереджені на грі та виконанні своєї роботи. Ми віддамо всі сили, щоби вийти у фінал на Сан-Мамесі.

Ми заслуговуємо на велику похвалу за те, що вийшли до півфіналу Ліги Європи з місцевими гравцями. Усі повинні рівнятись на наше досягнення — ми унікальний клуб. Ми ніколи не вибували з Ла Ліги, і все, що ми робимо, ми робимо зі своїми гравцями. Це наша гордість", — наводить слова Вільямса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Атлетік — Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 1 травня, о 22:00 за Києвом.