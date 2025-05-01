Ліга Європи

Продовжать норвежці свою казку у півфіналі ЛЄ?

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про майбутнє протистояння з норвезьким Буде/Глімт в рамках 1/2 фіналу Ліги Європи. Цитує австралійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Буде заслужив своє місце в півфіналі, вони пройшли Лаціо та Олімпіакос — двох дуже складних суперників. Ми поставимося до норвежців з належною повагою і постараємося показати свою найкращу гру.

Відсутність Патріка Берга — це серйозна для них втрата, але мені здається, що насамперед Буде був сильний командною грою, а не індивідуальними якостями. За останні п'ять років вони продали багато гравців, але продовжують демонструвати солідні результати.