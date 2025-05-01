Анге Постекоглу, getty images
01 травня 2025, 10:15
Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про майбутнє протистояння з норвезьким Буде/Глімт в рамках 1/2 фіналу Ліги Європи. Цитує австралійського фахівця офіційний сайт УЄФА.
"Буде заслужив своє місце в півфіналі, вони пройшли Лаціо та Олімпіакос — двох дуже складних суперників. Ми поставимося до норвежців з належною повагою і постараємося показати свою найкращу гру.
Відсутність Патріка Берга — це серйозна для них втрата, але мені здається, що насамперед Буде був сильний командною грою, а не індивідуальними якостями. За останні п'ять років вони продали багато гравців, але продовжують демонструвати солідні результати.
Коли я грав проти Буде разом із Селтіком, ми погано розпочали сезон, але потім набрали форму і показували хороший футбол. Атмосфера на Селтік Парк була неймовірною, а вони щойно обіграли Рому.
Суперник не буде нас боятися. Матч у Норвегії теж обіцяє бути складним, треба буде грати в незвичних умовах на штучному полі", — заявив Постекоглу.
Перший матч між Тоттенгемом та Буде/Глімт відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.