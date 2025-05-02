Ліга Європи

Наставник "басків" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (0:3).

"Ми не забили перший гол і виникла напруга. А вилучення та пенальті визначили гру. Ми були якісні, коли грали 11 на 11, і у нас були моменти, але ми їх не реалізували.

Коли суперник обіграє вас з рахунком 3:0, це означає, що вони досягли успіху, а ми — ні, враховуючи, які в нас були. Такі команди як Манчестер Юнайтед не прощають помилок, вони дуже надійні на останньому відрізку.

Вилучення було надто суворим покаранням — не лише за рахунок 0:2, а й за гру без Вівіана вдесятьох. Фол був, але я не знаю, чи заслуговував він на червону картку.

Зрозуміло, що у нас дуже поганий результат, але ми маємо грати на камбек. Ми не збираємося ні від чого відмовлятися, знаючи, що ми маємо дуже поганий результат після першої гри", — наводить слова Вальверде AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Манчестер Юнайтед.