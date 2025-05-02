Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з "басками".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Атлетіка (3:0).

"Це дуже хороший результат, але треба розуміти, якими зусиллями ми його здобули. Гравці віддали на полі майже всі сили. Думаю, що гол Каземіро та вилучення кардинально вплинули на гру. Ми могли забити ще.

Проте не вважаю, що боротьба завершилася. На Олд Траффорд буде важка гра, адже наш суперник – дуже сильна та інтенсивна команда. Ми також можемо помилитися і грати в меншості. Тому через тиждень треба грати впевненіше.

Задоволений, що кілька гравців повернулися до тренувань, а хтось уже виходить на поле. Коли ти спостерігаєш за Люком Шоу, який усе робить якісно, то почуваєшся спокійнішим.

Ми знаємо, що провалили сезон в АПЛ. Цей турнір – хороша нагода подарувати фанатам позитивні емоції", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Манчестер Юнайтед.