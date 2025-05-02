Ліга Європи

Форвард незадоволений рішеннями арбітра, але не в усьому звинувачує арбітраж.

Нападник Атлетіка Іньякі Вільямс прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (0:3).

"Ми вийшли на поле, щоб показати свою найкращу гру — вони теж, але є моменти, які викликають у мене сумніви. Епізод перед пенальті розпочався з гри рукою Гарначо, але арбітр цього не побачив. Потім була боротьба між ним та Вівіаном, і при найменшому контакті він упав. На жаль, суддя це свиснув.

Ми діяли не надто чітко, але не варто шукати виправдань. Рахунок 0:3, але ми здатні відігратися. Ми вже бачили, як Ліон доставив їм проблеми на їхньому полі, і ми теж спробуємо.

Вся наша робота упродовж сезону говорить сама за себе. Ми на фінішній прямій до мрії. Наші вболівальники завжди нас підтримують, навіть коли ми програємо 0:3, вони не відвертаються від нас, і ми віддамо все на поле", — наводить слова Вільямса AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Манчестер Юнайтед.