Ліга Європи

Баски будуть битися в Манчестері.

Капітан баскського Атлетіка Оскар Де Маркос висловився після розгромної поразки від Манчестер Юнайтед (0:3) в першому півфінальному матчі Ліги Європи. Його слова наводить Marca.

"Це було дуже жорстоко з урахуванням того, як все сталося, але ми з Більбао і віримо в камбек. В матчі-відповіді ми повинні нестися вперед, не зупиняючись. Потрібно пережити цей біль і знову повірити в успіх.

Ми дуже вдячні вболівальникам за їхню реакцію наприкінці матчу, тому що нам було дуже боляче. Завдяки їм у нас знову з'явилася надія. Саме це робить нас особливими.

Вівіан пішов з поля розбитим, ми всі думали, що арбітр перегляне гру рукою Гарначо, яка була до першого взяття воріт", — сказав Де Маркос.