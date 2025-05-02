Ліга Європи

Переконлива звитяга манкуніанців.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про перемогу над Атлетіком з Більбао в першому півфінальному матчі Ліги Європи (3:0). Цитує португальця офіційний сайт УЄФА.

"Перемога дуже важлива — гра йшла дуже важко в перші 20 хвилин, а при своїх вболівальниках суперник дуже сильний.

Ясно, що мені хочеться забивати, хочеться в усьому брати участь. Знаю, що одна з моїх сильних сторін — забивати і роздавати гольові передачі, тож мені просто потрібно на цьому не зупинятися.

На Олд Траффорд нам не можна буде забувати про те, що Атлетік — дуже хороша команда, яка навіть у нас вдома буде сильною. Але при своїх вболівальниках у нас буде дуже хороша атмосфера", — сказав Фернандеш.

Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за МЮ 52 матчі, забив 19 голів та віддав 18 результативних передач.