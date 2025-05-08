Ліга Європи

Лондонці за крок від фіналу.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи з норвезьким Буде/Глімт (перша гра — 3:1). Цитує австралійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Минулого року п'яте місце у лізі не дало нам можливості потрапити до Ліги чемпіонів, але цього року ми можемо туди вийти через Лігу Європи. І це нормально. Не перший рік діє це правило, тому я не розумію, чому кажуть, що так не повинно бути.

Але це — "шпори". Всі люблять говорити про нас. Це робить із людьми божевільні речі. Мені це подобається. Якщо ми виграємо Ліги Європи — це засмутить людей, і зробить мене щасливим.

В першому матчі ми домінували. Пропущений гол був необов'язковим, але маємо те, що маємо. Буде/Глімт сильна команда, яка вдома грає вражаюче, втім якщо ми вийдемо на поле зосередженими та з правильним планом на гру, в нас будуть всі шанси на вихід у фінал.

Меддісон? Він пошкодив коліно в першому матчі й тепер пропустить залишок сезону. Звичайно, він дуже розчарований. У заключній частині сезону він грав для нас важливу роль, особливо в єврокубках", — заявив Постекоглу.

Матч-відповідь між Буде/Глімт та Тоттенгемом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.