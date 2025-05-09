Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 8 травня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи на своєму полі повторно розгромив Атлетік Більбао (4:1).

"Баски" відкрили рахунок на 31 хвилині завдяки голу у виконанні Мікеля Хуарегісара, однак у середині другого тайму Мейсон Маунт зрівняв цифри на табло.

Через вісім хвилин Каземіро вивів "червоних дияволів" вперед, а за п'ять хвилин Расмус Гойлунн подвоїв перевагу МЮ. Остаточну крапку у матчі поставив Маунт, який оформив дубль, забивши у компенсований час.

Таким чином, МЮ вийшов у фінал Ліги Європи, де зіграє проти ще одного клубу АПЛ – Тоттенгема. Фінал відбудеться 21 травня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Атлетік Більбао в рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Атлетік Більбао 4:1 (перший матч — 3:0)

Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Гойлунн, 85 - Хаурегісар, 31.

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф (Амасс, 82), Магвайр, Йоро — Мазрауї (Шоу, 62), Каземіро (Мейну, 82), Угарте (Маунт, 62), Доргу — Фернандеш, Гойлунн, Гарначо (Діалло, 63).

Атлетік Більбао: Агірресабала — Горосабель (Де Маркос, 62), Альварес, Нуньєс, Берчіче — Галаррета (Прадос Діас, 61), Хаурегісар — Джало, Гомес (Гурусета, 67), Беренгер — Саннаді.

Попередження: Мазрауї, Каземіро, Доргу — Хаурегісар, Нуньєс, Беренгер.