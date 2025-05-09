Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 8 травня 2025 року.

Лондонський Тоттенгем у півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи в гостях обіграв норвезький Буде/Глімт (2:0).

Команда Анже Постекоглу відкрила рахунок на 63 хвилині зусиллями Домініка Соланке, після чого на 70 хвилині перевагу "шпор" подвоїв Педро Порро.

Таким чином Тоттенгем пройшов у фінал єврокубкового турніру, де зіграє проти Манчестер Юнайтед. Фінал відбудеться 21 травня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Тоттенгем в рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Буде/Глімт — Тоттенгем 0:2 (перший матч — 1:3)

Голи: Соланке, 63, Порро, 70.

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Мое (Нільсен, 72), Гуннерсен, Бйоркан — Ев’єн, Берг, Сальтнес (Аукленн, 72) — Бломберг (Серлі, 60), Гег (Гелмерсен, 60), Гауге (Мяятя, 84).

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Біссума, Бентанкур — Джонсон (Сарр, 67), Соланке, Рішарлісон (Тель, 61).

Попередження: Гег — Джонсон, Вікаріо.