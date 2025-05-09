Ліга Європи

Без шансів для норвежців.

Капітан норвезького Буде/Глімт Патрік Берг прокоментував поразку за підсумками двоматчевого протистояння з лондонським Тоттенгемом (1:3, 0:2) в рамках 1/2 фіналу Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"З Тоттенгемом вийшов великий облом. Суперник повністю заслужив вихід у фінал.

Ми готувалися весь тиждень і справді вірили, що це можливо. А потім зіткнулися з Тоттенгемом, який набагато досвідченіший за нас. В них є кілька дуже сильних захисників. У потрібний час вони зупинили нас — саме в той момент, коли почало здаватися, що ми можемо створити щось путнє.

Ми повинні використовувати це як мотивацію. У цьому протистоянні ми побачили рівень, з яким раніше не стикалися. Це стосується і "фізики", і тактики суперника", — заявив Берг.

Іншим фіналістом Ліги Європи став Манчестер Юнайтед, який впевнено розібрався з Атлетік Більбао із загальним рахунком 7:1.