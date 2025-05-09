Ліга Європи

Наставник "шпор" поділився своїми думками після виходу у фінал єврокубку.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи проти Буде/Глімта (2:0).

"По-перше, це гордість за зусилля гравців та персоналу. Хлопці були видатними, добре підготовленими, дисциплінованими, організованими, як і має бути, тому що це важка стадія, і ми знали що, у Буде/Глімта чудовий домашній рекорд, але те, як хлопці впоралися з усім цим, було видатним, так що велика гордість і радість, тому що ми знаємо, що це означає для наших вболівальників. Тут було кілька сотень наших фанів, вони цього не забудуть, і тисячі залишилися вдома, і ми дали їм надію, щось про що можна мріяти, і тепер ми з нетерпінням чекаємо наступних кількох тижнів і готуватимемося до великої гри.

Наш пресинг не гірший за будь-який інший, і нам довелося бути дуже агресивними з цим. Хлопці були дуже дисципліновані, і часом, навіть якщо ми не вигравали м'яч, ми порушували їхній ритм, не дозволяли їм заходити на нашу половину поля з якимось явним володінням, тож треба віддати належне хлопцям, вони були добре до цього готові.

Ми були дійсно якісні в першому матчі і, ймовірно, повинні були мати більш комфортну перевагу, і те, як клуб завжди сприймається, навколо є нервозність, а потім ви дізнаєтесь домашній рекорд суперника, газон та поле, всі ці речі, які є законними викликами. Мені просто сподобалося, як хлопці просто зберігали спокій упродовж усього матчу, не турбувалися та знали, що їм потрібно робити, та робили свою роботу.

Зустріч із МЮ у фіналі Ліги Європи? Це хвилююче. Це блискуче. Ми знаємо, що незалежно від того, в якому клубі ви знаходитесь, вам не часто випадає така можливість, тому ви хочете максимально використати її. У нас є кілька тижнів, щоб підготуватися, це має бути чудова гра, і, очевидно, це дає нашим вболівальникам надію, що ми зможемо зробити щось особливе цього року", — наводить слова Постекоглу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буде/Глімт — Тоттенгем.