Ліга Європи

Амад Діалло поділився своїми думками перед фіналом єврокубку.

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Тоттенгема.

"Я був на лавці запасних у фіналі проти Вільярреала. Я був молодий і недосвідчений, але це був хороший досвід для мене – перший фінал Ліги Європи з командою. У той час у нас були чудові гравці, такі як Погба та Кавані. Для мене це була мрія.

Але зараз мій час. Це шанс для клубу, гравців, вболівальників, тому що вони заслуговують на нього. Ми викладемося на повну і зробимо все можливе, щоб виграти цей турнір", — наводить слова Діалло прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 21 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.