Ліга Європи

Вінгер "шпор" поділився своїми думками перед фіналом Ліги Європи.

Капітан та вінгер Тоттенгема Сон Хин Мін прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, а також розповів про свою кар'єру.

"Я дуже вдячний, що народився корейцем. У мене завжди було сильне бажання показати себе з кращого боку і представити хороший приклад, показати, що є хороші корейські спортсмени, такі як я. Я також думаю, що я там, де зараз, через хороший вплив корейських гравців, які грали в Європі до мене. Були великі гравці, які дуже добре та красиво проклали шлях на європейській сцені. Мені завжди було трохи ніяково від того, що мене порівнюють з іншими гравцями, але для мене просто бути згаданим поруч із ними — велика честь.

Поразка у фіналі Ліги чемпіонів 2019 року? Я не думаю, що буде легко компенсувати це розчарування. Це інший турнір і інша можливість, тому я думаю, що цього разу ми гратимемо з більш твердим настроєм, тому що ми безумовно здобули урок з тієї поразки, замість того, щоб залишитися розчарованими.

Дуже боляче бачити, як інша команда забирає трофей. Крім того, у цій ситуації вітають іншу команду, але це було дуже важко бачити, і мені було трохи складно морально програти такий особливий матч, бо я справді ненавиджу програвати.

Це правда, що ми не дуже добре виступаємо в АПЛ, але якби ми продовжували думати про поганий сезон, ми б не змогли вийти у фінал Ліги Європи. Ми потрапили у фінал, бо зробили велику важку роботу, і ці зусилля окупилися, і те, як я грав, завжди думаючи про те, як я можу більше допомогти команді, коли я на полі чи поза ним.

Я завжди намагаюся викладатися на повну кожну гру і зосереджуюсь на підтримці гарного ритму. Коли справи йдуть не за планом, я багато думаю про те, як повернутися на правильний шлях. Я покладаюсь на візуалізацію та ментальне тренування, щоб подолати такі моменти, і це допомогло мені стабільно добре виступати.

Ми завжди поважаємо наших суперників, але важливо робити те, що ми маємо робити. Напевно, гравці МЮ думають так само. Це безперечно буде чудова гра, але вона буде складною. Ми хочемо виграти її.

За десять років у Тоттенгемі я досяг всього, крім одного. Я вперто працював, щоб надолужити втрачене, і завжди мріяв виграти трофей у футболці Тоттенгема. Тому я сподіваюся, що ми зможемо втілити цю мрію у реальність", — наводить слова Сона прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 21 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.