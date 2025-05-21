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Важке рішення для Анге Постекоглу.

Форма та фізична готовність підказують, що наставник "шпор" може залишити капітана в запасі. Та досвід і шалене бажання здобути трофей ігнорувати не можна.

У Анге Постекоглу буде небагато складних рішень перед фіналом Ліги Європи, але одне з них може вимагати, щоб тренер Тоттенгема керувався не лише логікою, а й серцем — і дав Сон Хин Міну шанс увійти в історію клубу як справжній герой.

Ситуація нагадує 2019 рік: тоді Гаррі Кейн повернувся після травми, а Лукас Моура був у неймовірній формі після хет-трику у півфіналі Ліги чемпіонів. Зараз — 2025, і Сон повертається після місячної паузи, тоді як його позицію впевнено зайняв бразилець Рішарлісон.

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Якщо дивитись виключно на статистику та нинішню форму, вибір міг би впасти на Рішарлісона. Але Сон просто зобов’язаний вийти на поле в Більбао проти Манчестер Юнайтед і отримати шанс вписати своє ім’я в історію клубу як переможця єврокубка.

Він уже десять років вірно служить Тоттенгему: вигравав Золоту бутсу Прем’єр-ліги, отримав капітанську пов’язку після відходу Уго Льоріса. Але з фіналами у нього досі незакрита історія.

Сон — останній із того складу, який у 2019-му програв фінал Ліги чемпіонів Ліверпулю. Він бачив, як Кейн, Ерік Дайєр і Кіран Тріпп’єр досягли успіху в інших клубах. Тепер він сподівається, що його відданість Тоттенгему буде винагороджена.

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"Головна причина, чому я залишився в Тоттенгемі, — я хотів зробити те, що не вдалося іншим. Напевно, саме тому я тут, де я є. Щоб скласти пазл, потрібні всі частинки", — сказав Сон минулого тижня корейським журналістам. "Мені здається, я вже зібрав майже всі фрагменти. Але бракує найважливішого — останнього. І я шукаю його вже 10 років. Дуже сподіваюся, що цього разу зможу його знайти".

У 2019-му Моура вивів Тоттенгем у фінал завдяки хет-трику, а Кейн не був повністю готовим. Але тодішній наставник Маурісіо Почеттіно поставив на Гаррі — і зізнався згодом, що знову зробив би так само, хоча команда й програла 0:2 у Мадриді.

Та Постекоглу розуміє: щоб змінити історію клубу, треба не жити минулим. І так само, як Кейн тоді був вартий ризику, Сон — та зірка, на яку зараз має зробити ставку австралієць.

До того ж без Деяна Кулусевські, який пропустить фінал, у тренера не так багато креативних опцій. А Сон — це гравець, здатний створити момент з нічого. І, як капітан, він ще й лідер — а таких у команді небагато.

Після того, як Гаррі Кейн нарешті здобув свій перший трофей із Баварією цього сезону, Сон зателефонував йому по відеозв’язку. І зараз 32-річний кореєць шалено мріє взяти в руки свій власний кубок.

"Я написав Кейну повідомлення, і він зателефонував мені у відеочаті, — розповів Сон. — Я був щасливий бачити його радісним. Гаррі — один із моїх найкращих друзів. Побачити, як колишній партнер досягає успіху — це як радіти за рідну людину. Сподіваюся, він надішле нам трохи тієї позитивної енергії, щоб ми теж змогли досягти свого".

У будь-який інший момент за десять років у клубі (після складного першого сезону) Сон був би беззаперечним гравцем старту у фіналі єврокубка. Якби футбол був лише грою серця, його місце в основі навіть не обговорювалось би.

Але факти кажуть інше. У цьому сезоні Тоттенгем показував кращі результати без свого капітана. За даними Opta, у 45 матчах із Соном команда виграла 40% ігор, а без нього — 53,9% із 13 матчів.

З Рішарлісоном на полі (22 матчі) переможний відсоток складає 45,5%. Без нього (36 матчів) — 41,7%. Різниця невелика, але вона є.

З Соном Статистика Тоттенгему Без Сона 45 Матчі 13 18 Перемоги 7 7 Нічиї 1 20 Поразки 5 82 Забиті голи 21 1.8 Забито в середньому за матч 1.6 66 Пропущені голи 19 1.5 Пропущено в середньому за матч 1.5 40 % перемог 54

Table with 3 columns and 9 rows. З Рішарлісоном Статистика Тоттенгему Без Рішарлісона 22 Матчі 36 10 Перемоги 15 3 Нічиї 5 9 Поразки 16 39 Забиті голи 64 1.8 Забито в середньому за матч 1.8 34 Пропущені голи 51 1.5 Пропущено в середньому за матч 1.4 46 % перемог 42



Форма теж не на боці Сона: лише один гол в останніх 17 матчах за клуб. У Рішарлісона — чотири за той же період, і він непогано діяв ліворуч від Домініка Соланке.

Але на відміну від травмованого Кейна шість років тому, Сон встиг набрати форму перед фіналом. Він уже відіграв проти Крістал Пелас та Астон Вілли, а у Бірмінгемі виглядав помітно жвавіше та гостріше. Був близьким до голу.

І головне — у нього є особиста причина не завершити кар’єру в статусі "майже-чемпіона". Він уже програвав фінали Ліги чемпіонів і Кубка ліги з Тоттенгемом, а з Південною Кореєю — півфінал Кубка Азії-2011 японцям і фінал-2015 австралійцям… під керівництвом Постекоглу. А ще був болісний виліт із ЧС-2018 — кадри з плачем Сона після тієї поразки облетіли весь світ.

"Я впевнений, що багато чому навчився з тих поразок, — каже Сон. — Хоч склад у нас сильно змінився, для мене важливо ділитися досвідом з молодшими хлопцями. Ми маємо використати це".

Йому 32, і контракт закінчується наступного сезону. Сам Сон визнає: фінал Ліги Європи може стати його останнім шансом виграти трофей із Тоттенгемом.

"Для мене кожен матч — особливий і важливий. Але цей — може бути таким шансом, що більше ніколи не повториться", — сказав він.

Можливо, це справді той момент, коли "зараз або ніколи". І настав час Постекоглу прислухатися до серця — й довірити вирішальний матч людині, яка своєю вірністю заслужила шанс стати легендою.

Нагадаємо, початок матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.

The Telegraph